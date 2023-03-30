معظمهم نساء.. مصرع 11 مغربيا بحادث مروري مروع

لقي 11 شخصًا، معظمهم من النساء، مصرعهم في حادث مروري مروع، في محافظة "الخميسات" قرب العاصمة المغربية الرباط؛ بعد اصطدام سيارة عمال بشجرة.

ووقع الحادث عندما اصطدمت حافلة صغيرة لنقل الركاب بشجرة في منطقة ريفية "بعد فقدان سائقها السيطرة عليها"، وفق السلطات المحلية.

وقال فؤاد خرماز مندوب وزارة الصحة بمحافظة الخميسات: "للأسف ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 11 قتيلًا، بينهم تسع نساء"، هن عاملات زراعيات، مشيرًا إلى أن "حالات الجرحى مستقرة".

وفتح تحقيق قضائي "من أجل الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه الحادثة".