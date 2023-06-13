السيول تخلف أضرارًا جسيمة في سامسون التركية (صور وفيديو)
تسبب هطول أمطار غزيرة في فيضانات وسيول جارفة اجتاحت مدينة سامسون التركية؛ ما خلَّف أضرارًا كبيرة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية.
وأظهرت مشاهد متداولة، الأضرار الكبيرة التي خلَّفتها السيول، حيث انهارت بعض أرصفة الشوارع، وجرفت السيول بعض السيارات، وتعطلت الحركة المرورية في الطرق الرئيسة بالمدينة.
وتفاعل مغردون مع سائق تاكسي حاصرته السيول لبرهةٍ من الزمن، إذ قرَّر الصعود فوق سيارته، ليتمكن لاحقًا من الخروج، بعد انخفاض منسوب المياه.
واستخدم مواطنون زوارق للتنقل في المدينة، بعد أن غمرت المياه الشوارع الرئيسة، وتعطلت الحركة المرورية.