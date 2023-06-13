السيول تخلف أضرارًا جسيمة في سامسون التركية‎‎ (صور وفيديو)

وتفاعل مغردون مع سائق تاكسي حاصرته السيول لبرهةٍ من الزمن، إذ قرَّر الصعود فوق سيارته، ليتمكن لاحقًا من الخروج، بعد انخفاض منسوب المياه.



واستخدم مواطنون زوارق للتنقل في المدينة، بعد أن غمرت المياه الشوارع الرئيسة، وتعطلت الحركة المرورية.