فيديو صادم لسقوط هليكوبتر فوق منطقة سكنية بكولومبيا
أظهر فيديو صادم لحظة سقوط طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الكولومبي من السماء على منطقة سكنية، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص.
وكشف الفيديو، الذي سجله أحد سكان بلدة كويبدو الكولومبية من نافذة منزله، الطائرة العسكرية وهي تخرج عن السيطرة فوق المنازل، قبل أن تسقط وتخلف عموداً من الدخان.
ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أكد الرئيس الكولومبي "جوستافو بيترو"، على تويتر، وقوع الحادث في حوالي الساعة 8 مساءً، وذكر أن خدمات الطوارئ في طريقها إلى موقع تحطم الطائرة.
وقال الرئيس: "قبل بضع دقائق، تحطمت مروحية تابعة للجيش في كويبدو أثناء قيامها بمهام الإمداد، وقد أمرت السلطات بالتوجه على الفور إلى المنطقة".
وبعد فترة وجيزة، أكد الرئيس مقتل طيارين عسكريين واثنين من أفراد الطاقم، قائلاً: "يؤسفني أن أبلغكم بعدم وجود ناجين في تحطم الطائرة في كويبدو".
وقدم الرئيس تعازيه لأسر الضحايا وقال إنه سيرافقهم في "هذه اللحظة المؤلمة"، مضيفًا: "لن نتركهم وحدهم".
يذكر أن إحدى ضحايا التحطم كانت الملازم "جولييت غارسيا"، أول امرأة تكمل دورة قيادة طائرة هليكوبتر من طراز UN-1N.
وحتى الآن لم تكشف السلطات سبب تحطم الطائرة، لكنها أكدت أن الحادث لم يسفر عن ضحايا في البلدة.