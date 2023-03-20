فيديو صادم لسقوط هليكوبتر فوق منطقة سكنية بكولومبيا

وقال الرئيس: "قبل بضع دقائق، تحطمت مروحية تابعة للجيش في كويبدو أثناء قيامها بمهام الإمداد، وقد أمرت السلطات بالتوجه على الفور إلى المنطقة".

وبعد فترة وجيزة، أكد الرئيس مقتل طيارين عسكريين واثنين من أفراد الطاقم، قائلاً: "يؤسفني أن أبلغكم بعدم وجود ناجين في تحطم الطائرة في كويبدو".

وقدم الرئيس تعازيه لأسر الضحايا وقال إنه سيرافقهم في "هذه اللحظة المؤلمة"، مضيفًا: "لن نتركهم وحدهم".

يذكر أن إحدى ضحايا التحطم كانت الملازم "جولييت غارسيا"، أول امرأة تكمل دورة قيادة طائرة هليكوبتر من طراز UN-1N.