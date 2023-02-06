300 جندي روسي يساعدون برفع الأنقاض بعد زلزال سوريا
أعلن الجيش الروسي، الإثنين، أن أكثر من 300 جندي روسي ينتشرون في سوريا باشروا بالمساعدة في رفع الأنقاض إثر زلزال أودى باكثر من 2300 شخص في البلد المذكور وتركيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تمت تعبئة 300 جندي وستين آلية بهدف رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا وتقديم مساعدة طبية لهم في المناطق التي تعرضت لأكبر من قدر من الدمار.
وتضررت سوريا من الزلزال المدمر الذي هزّ عدة أقاليم جنوبي تركيا، وبلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر، وأعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و639 إصابة معظمها في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.