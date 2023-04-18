المرضى فروا من النوافذ.. 21 قتيلا بحريق مستشفى في الصين

أودى حريق ضخم اليوم الثلاثاء بحياة 21 شخصا على الأقل، بعد أن شبت النيران داخل مستشفى في العاصمة الصينية بكين.

وقالت صحيفة "بكين ديلي" إنّ فرق الطوارئ تلقّت بلاغاً يفيد بأنّ حريقاً اندلع في مستشفى "بكين تشانغ فنغ" في منطقة "فنغتاي" في العاصمة.

وأضافت أنّ فرق الإطفاء تمكّنت من إخماد الحريق بعد حوالي نصف ساعة، لكنّ جهود الإنقاذ استمرّت لساعتين أخريين إذ تمّ إجلاء 71 مريضا ونقلهم إلى مكان آخر.