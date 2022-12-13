ما سر الصوت الغريب في قرية "هولمفيلد" البريطانية؟

تعاني قرية هولمفيلد في يوركشاير بإنجلترا، منذ عدة سنوات، من صوت طنين غامض، لم يتم اكتشاف مصدره بعد.

وتصدر خبر هذا الصوت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، بعد أن عانى بعض سكان القرية منه منذ عام 2019، مشيرين إلى أن حياتهم تأثرت سلبًا.

ووصف سكان هولمفيلد الطنين الغامض بـ"أزيز الغسالة" أو "محرك ديزل خامد".

ورغم أن هذا الصوت ليس الأكثر إزعاجًا في العالم، إلا أن له تأثيرا سلبيا على الصحة العقلية للأشخاص ورفاهيتهم.

وشكا السكان من أن هذا الصوت يؤثر على جودة نومهم ومزاجهم، فيما تعرض البعض للانهيار العصبي.