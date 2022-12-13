ما سر الصوت الغريب في قرية "هولمفيلد" البريطانية؟
تعاني قرية هولمفيلد في يوركشاير بإنجلترا، منذ عدة سنوات، من صوت طنين غامض، لم يتم اكتشاف مصدره بعد.
وتصدر خبر هذا الصوت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، بعد أن عانى بعض سكان القرية منه منذ عام 2019، مشيرين إلى أن حياتهم تأثرت سلبًا.
ووصف سكان هولمفيلد الطنين الغامض بـ"أزيز الغسالة" أو "محرك ديزل خامد".
ورغم أن هذا الصوت ليس الأكثر إزعاجًا في العالم، إلا أن له تأثيرا سلبيا على الصحة العقلية للأشخاص ورفاهيتهم.
وشكا السكان من أن هذا الصوت يؤثر على جودة نومهم ومزاجهم، فيما تعرض البعض للانهيار العصبي.
وأجرت السلطات المحلية تحقيقًا في الأمر وعينت مستشارًا خاصًا للوصول إلى مصدر هذا الصوت الغامض، إلا أن جهودها باءت بالفشل.
ومن جانبها، قالت إيفون كونر، من سكان هولمفيلد لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "أحب منزلي، ولكن في بعض الأيام أكره التواجد فيه، حيث لم يعد مكانا سعيدا بسبب ما أسمعه ويشكل ضغطًا على أذني، هذا ما عليه الحال في كل وقت".
كما قالت زوي ميلار إن الأمر يجعلها تشعر بالإرهاق، لأن الصوت يكون أسوأ في الليل، لذا فإن محاولة النوم صعبة، متابعة: "لقد فكرنا في الانتقال إلى مكان آخر، ولكن لماذا يجب علينا ذلك عندما يكون هذا ليس خطأنا؟".
وأوضحت المستشارة جيني لين أنهم بذلوا قصارى جهدهم في التحقيق في مصدر الصوت، باعتبار أن راحة السكان المحليين ذات أهمية كبيرة.
ولكن تسبب عدم التوصل إلى مصدر الصوت في إحباط الكثيرين في هولمفيلد، مما يعني الاستمرار في العيش مع الصوت المستمر المزعج أو مغادرة منازلهم، وبالنسبة للكثيرين، فإن الخيارين غير مقبولين.
ورأى بعض الخبراء أن السبب وراء الصوت الغامض في قرية هولمفيلد ربما يكون وقوعها في منطقة مليئة بالمنشآت الصناعية، فيما رجح الخبير الصوتي، بيتر روجرز أن هذا الطنين يعود بالفعل إلى بعض الأنشطة الصناعية في المنطقة، أو ربما يعود لشيء عادي مثل المياه التي تمر عبر الأنابيب أو محول أو عمود مرافق.
وأضاف أن محاولة العثور على مصدر الصوت تشبه إلى حد ما البحث عن "إبرة في كومة قش"، وأن الأمر يتطلب إيقاف أي مصدر للصوت لبدء مهمة العثور عليه.