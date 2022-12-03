في مشهد مفجع.. فيديو يوثق لحظة افتراس تمساح طفلا أمام والده

وثق مقطع فيديو، في مشاهد مفجعة، لحظة افتراس تمساح طفلا بعد أن سلب الأخير من والده، إثر هجومه على قارب كانا على متنه قبالة أحد السواحل في ماليزيا.

وتكمن تفاصيل الحادثة، التي نقلتها "العربية نت" عن وسائل إعلام محلية، في تعرض قارب كان يقل الأب وابنه في النهر لهجوم من تمساح، الذي أصاب الأب الأربعيني في رأسه، بينما خطف الصغير إلى أعماق المياه أمام عيني والده.