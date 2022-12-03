في مشهد مفجع.. فيديو يوثق لحظة افتراس تمساح طفلا أمام والده
وثق مقطع فيديو، في مشاهد مفجعة، لحظة افتراس تمساح طفلا بعد أن سلب الأخير من والده، إثر هجومه على قارب كانا على متنه قبالة أحد السواحل في ماليزيا.
وتكمن تفاصيل الحادثة، التي نقلتها "العربية نت" عن وسائل إعلام محلية، في تعرض قارب كان يقل الأب وابنه في النهر لهجوم من تمساح، الذي أصاب الأب الأربعيني في رأسه، بينما خطف الصغير إلى أعماق المياه أمام عيني والده.
وحاول الوالد ردع التمساح، لكن الأخير تغلب عليه بسهولة واختطف ابنه، وهو ما دفع الأب إلى الفرار إلى ضفة النهر، ليرى التمساح يمسك بين فكيه بفلذة كبده ويتوجه به إلى مكان قرب الأشجار، ويبدأ بالتهام الطفل حيث تظهر بقعة دم كبيرة.
وجر التمساح الطفل إلى أعماق المياه، لكنه ظهر لاحقا على السطح وجسد الطفل في فكيه قبل أن يغوص مرة أخرى في الماء مع جثة الطفل الذي تعرض والده المتحدر من قبيلة "بالاوه"، إلى الكثير من انتقادات القرويين.
وأكدت رئيسة وكالة "لهد داتو" للإطفاء والإنقاذ، سومسوا راشد، أن البحث جار عن أي أثر للطفل، كما انضمت الشرطة الملكية الماليزية والشرطة البحرية إلى إدارة الإطفاء المحلية، في بحثها عن جثمان الطفل.
وأشارت إلى أن والده تعرض لجروح خطيرة في الرأس والجسم، مؤكدة أنه جرى "نقل الرجل إلى مستشفى لهد داتو لتلقي العلاج اللازم".
وبينت سومسوا راشد أن "الكثير من السكان هناك يعتمد على النهر في طعامهم ومعيشتهم، لذا فهم بحاجة للذهاب إلى المياه"، مضيفة: "لقد حذرناهم من المخاطر الإضافية في الوقت الحالي وعلينا توخي الحذر بشكل خاص، لأن التمساح من المحتمل أن يكون مازال في المنطقة".
وحذر المسؤولون القرويين الذين يعيشون على طول امتداد النهر بالبقاء بعيدا عن الماء بسبب التهديد بتكرار هجمات التماسيح.