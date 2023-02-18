هلع في باريس بعد انتحار رجل بمنطقة لاديفونس التجارية (فيديو)
سادت حالة من الهلع وسط الجماهير بمنطقة لاديفونس التجارية في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، بعد انتحار رجل بمركز للتسوق.
وأظهرت لقطات فيديو عددا كبيرا من الأشخاص يهرولون في المنطقة، في حين قال وزير الداخلية إن عملية أمنية تجري في المكان.
وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على تويتر: "تجري عملية للشرطة في لاديفونس. طلبت من مدير الشرطة الذهاب إلى هناك".
وذكر موقع قناة "بي أف إم تي في" الفرنسية أن حركة جماهيرية كبيرة حدثت في مركز للتسوق في لاديفونس، بعدما أقدم رجل على الانتحار قفزا من بناية المركز، في حين نفى مصدر للقناة أن يكون هناك إطلاق نار في الموقع.