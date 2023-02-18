هلع في باريس بعد انتحار رجل بمنطقة لاديفونس التجارية (فيديو)

سادت حالة من الهلع وسط الجماهير بمنطقة لاديفونس التجارية في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، بعد انتحار رجل بمركز للتسوق.

وأظهرت لقطات فيديو عددا كبيرا من الأشخاص يهرولون في المنطقة، في حين قال وزير الداخلية إن عملية أمنية تجري في المكان.