بعد أشهر من الحادثة.. نشر فيديو الاعتداء على زوج نانسي بيلوسي

وقبل السماح بنشر الفيديو بساعات، قالت نانسي بيلوسي إنها لا ترغب بمشاهدة مقطع الهجوم الذي كاد أن يودي بحياة زوجها.

وقالت بيلوسي في بيان إنها لن تدلي بأية تصريحات حول هذه القضية، موجهة شكرها لكل المهتمين بها، ومطئنة إياهم بأن زوجها بول يحرز تقدما في التعافي من آثار الاعتداء.

وكان رجل يحمل مطرقة ويدعى ديفيد ديباب، قد اقتحم منزل نانسي بيلوسي الواقع في سان فرانسيسكو في فجر يوم 28 أكتوبر.

وبعد تعذر عثوره على نانسي بيلوسي قام المهاجم بتقييد زوجها والاعتداء عليه بالمطرقة التي كان يحملها.

وقالت شبكة سي.إن.إن الإخبارية وصحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر إن المهاجم صاح "أين نانسي؟" قبل الهجوم. وأضافت سي.إن.إن أن المهاجم قال للشرطة أيضا عندما وصلت إلى المكان إنه كان "في انتظار نانسي".