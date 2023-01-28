بعد أشهر من الحادثة.. نشر فيديو الاعتداء على زوج نانسي بيلوسي
سمحت محكمة أمريكية اليوم، بنشر مقطع فيديو التقطته كاميرا الشرطة يوثق الاعتداء الذي تعرض له زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، قبل عدة أشهر.
وتداولت وسائل إعلام أمريكية المقطع على حساباتها في مواقع التواصل، ويوثق المقطع لحظة حضور رجال شرطة سان فرانسيسكو إلى منزل بول بوليسي (80 عاما) في 28 أكتوبر من العام الماضي لإنقاذه من المهاجم ديفيد ديباب (42 عاما) الذي كان يقيد يد بول ويمسك به وبيده الأخرى كان يحمل مطرقة.
وبينما حاول رجال الشرطة تنبيهه لترك المطرقة ويد بول، أقدم ديباب على ضرب بول الذي بدا مستسلما ومنهارا، قبل أن يستطيع رجال الشرطة فيما بعد إلقاء القبض على المهاجم وتخليص بول منه.
ونشرت نيويورك تايمز، مقطع فيديو آخر وثقته كاميرات المراقبة، تظهر ديفيد ديباب، لحظة اقتحامه المنزل.
وقبل السماح بنشر الفيديو بساعات، قالت نانسي بيلوسي إنها لا ترغب بمشاهدة مقطع الهجوم الذي كاد أن يودي بحياة زوجها.
وقالت بيلوسي في بيان إنها لن تدلي بأية تصريحات حول هذه القضية، موجهة شكرها لكل المهتمين بها، ومطئنة إياهم بأن زوجها بول يحرز تقدما في التعافي من آثار الاعتداء.
وكان رجل يحمل مطرقة ويدعى ديفيد ديباب، قد اقتحم منزل نانسي بيلوسي الواقع في سان فرانسيسكو في فجر يوم 28 أكتوبر.
وبعد تعذر عثوره على نانسي بيلوسي قام المهاجم بتقييد زوجها والاعتداء عليه بالمطرقة التي كان يحملها.
وقالت شبكة سي.إن.إن الإخبارية وصحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر إن المهاجم صاح "أين نانسي؟" قبل الهجوم. وأضافت سي.إن.إن أن المهاجم قال للشرطة أيضا عندما وصلت إلى المكان إنه كان "في انتظار نانسي".