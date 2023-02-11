لبناني يلقي قنابل على منزل حبيبته بعد رفضه

أقدم شاب لبناني في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، على إلقاء 3 قنابل في بلدة راميا الجنوبية التابعة لمحافظة النبطية والتي تبتعد 126 كم عن العاصمة بيروت، على منزل فتاة تربطه بها علاقة عاطفية، بعدما رفضته عائلتها، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل في المنزل.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، تسبب الحريق في احتراق محتويات المنزل إضافة إلى احتراق سيارتين في المكان، مشيرةً إلى أن الحادث لم تنتج عنه إي إصابات بشرية.

وذكرت الوكالة، أن فرق الدفاع المدني اللبناني تمكنت من إخماد الحريق، فيما حضرت السلطات الأمنية وجهات التحقيق وفتحت تحقيقا في الحادث.