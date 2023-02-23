السجن المؤبد لأردني وأمريكية قتلا طفلًا بالماء الساخن
أصدرت محكمة أردنية، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن مدى الحياة بحق أردني وزوجته الأمريكية بعدما أُدينا بتهمة قتل طفلهما بالتبني بالماء الساخن، على ما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس: "محكمة الجنايات الكبرى أصدرت حكمًا مشددًا بالسجن المؤبد بحق أردني (44 عامًا) وزوجته الأمريكية (38 عامًا) بعد إدانتهما بقتل ابنهما بالتبني (8 أعوام)".
وأضاف المصدر: "الزوجان عذَّبا الطفل بالماء الساخن داخل حوض استحمام لساعات حتى فارق الحياة، في حزيران/يونيو 2021".
وأُدين الزوجان بـ"القتل مع تعذيب الطفل الضحية بشراسة"، لذلك طبقت بحقهما العقوبة الأشد وفقًا للمصدر.
ووفقًا للائحة الاتهام، فإن المُدانين المتزوجين، منذ العام 2009 ويعيشان في الأردن، وإثر عدم قدرة الزوجة على الإنجاب تبنَّيا، في 2016، أربعة أطفال ( 3 ذكور وبنتًا) من كولومبيا.
ووفقًا للائحة الاتهام، تعرَّض الأطفال: المجني عليه (8 أعوام)، وشقيقاه (5 أعوام و9 أعوام) وشقيقتهم (11 عامًا)، و"بشكل شبه يومي للضرب والتعنيف بعصي خشبية، وسكب الماء الساخن عليهم".
وفي شهر حزيران/يونيو 2021، و"بسبب تدني علامات المغدور المدرسية، قام المتهمان بإدخاله إلى الحمام وسكب الماء الساخن على جسمه بهدف قتله".
وسكب الاثنان الماء الساخن عليه حتى تأكدا أنه شارف على الموت، ثم اتصلا بالإسعاف ونقلاه إلى مستشفى حيث فارق الحياة.
ولدى تشريح جثته، تبين أنه مصاب بكدمات ورضات نتيجة الضرب، وحروق شملت معظم الجسم، فتم فحص الأطفال الثلاثة الآخرين وضبط المدانين ومحاكمتهما.