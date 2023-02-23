السجن المؤبد لأردني وأمريكية قتلا طفلًا بالماء الساخن

أصدرت محكمة أردنية، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن مدى الحياة بحق أردني وزوجته الأمريكية بعدما أُدينا بتهمة قتل طفلهما بالتبني بالماء الساخن، على ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس: "محكمة الجنايات الكبرى أصدرت حكمًا مشددًا بالسجن المؤبد بحق أردني (44 عامًا) وزوجته الأمريكية (38 عامًا) بعد إدانتهما بقتل ابنهما بالتبني (8 أعوام)".