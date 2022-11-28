إيطاليا.. مقتل 7 على الأقل في انهيار إسكيا

وانفصلت موجة من الطين والحطام والحجارة عن أعلى جبل على الجزيرة، أمس السبت، لتسقط فوق منازل وطرق في بلدة كاساميتشولا تيرمي ومحيطها.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة من الجو مباني مدمرة جراء الانهيار الأرضي وسيارات وقد انجرفت في البحر بسبب ما وصفه أحد السكان بأنه "شلال من المياه والطين".