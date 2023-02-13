الصدفة تنقذ طفلًا من الموت المحتم في أحد المراكز التجارية ببغداد (فيديو)

تداول ناشطون عراقيون على وسائل التواصل الاجتماعي الأحد، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط طفل من الطابق الثاني على رأس فتاة في أحد المجمعات التجارية في العاصمة العراقية بغداد.

ويظهر المقطع والذي وثقته كاميرات المراقبة في مول بغداد بمنطقة زيونة، كيف سقط الطفل من أعلى السلم الكهربائي نحو رأس الفتاة التي تلقت إصابة بالغة أسقطتها مغشيا عليها، فيما نجا الطفل من السقطة التي كادت أن تودي بحياته.