الصدفة تنقذ طفلًا من الموت المحتم في أحد المراكز التجارية ببغداد (فيديو)
تداول ناشطون عراقيون على وسائل التواصل الاجتماعي الأحد، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط طفل من الطابق الثاني على رأس فتاة في أحد المجمعات التجارية في العاصمة العراقية بغداد.
ويظهر المقطع والذي وثقته كاميرات المراقبة في مول بغداد بمنطقة زيونة، كيف سقط الطفل من أعلى السلم الكهربائي نحو رأس الفتاة التي تلقت إصابة بالغة أسقطتها مغشيا عليها، فيما نجا الطفل من السقطة التي كادت أن تودي بحياته.
وكان الطفل يلهو بالسلم الكهربائي لحظة وقوع الحادث، حيث كان يتشبث به بينما كان يجبره على الصعود والاصطدام ومن ثم السقوط، لكن الفتاة التي كانت تتسوق في الطابق السفلي لم تكن تعرف بأنها ستكون منقذة للطفل بالصدفة.
وبينما تحققت "إرم نيوز" من صحة توقيت الفيديو والذي يظهر جليا تاريخ الحادثة، لم يصدر شيء رسمي حول صحة الفتاة المنقذة والتي تلقت ضربة قوية على رأسها ورقبتها كانت كفيلة بسقوطها أرضا مغشيا عليها.