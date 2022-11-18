اعتقال زوجين بعد العثور على طفلهما بالتبني ميتاً داخل "غسالة"

أعلنت شرطة مقاطعة "هاريس" الأمريكية، أنها أجرت تحقيقاً مكثفاً حول حادثة العثور على طفل ميت داخل "غسالة" في منزل والديه بالتبني.

وكشفت الشرطة أن التحقيقات قادتها لاعتقال الزوجين، واتهامهما بالتسبب بموت طفلهما بالتبني، وذلك بعدما أُطلق سراحهما لنحو 4 أشهر بعد استجوابهما يوم الحادثة التي وقعت في يوليو الماضي.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، اليوم الجمعة، أن المتهم ويدعى جيرمين توما، 42 عامًا، كان قد تقدم ببلاغ للشرطة في 28 يوليو الماضي، بفقدان طفله بالتبني والذي يدعى "تروي"، 7 أعوام.

وعلى إثر البلاغ أجرت الشرطة عملية بحث عن الطفل، لتعثر عليه ميتاً داخل غسالة ملابس في مرآب منزل والديه بالتبني.