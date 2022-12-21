أم أسترالية تعترف بحرق أطفالها الثلاثة

وقالت الشرطة إن الأم ستمكث في السجن، حتى موعد جلسة الاستماع في المحكمة العليا في أبريل نيسان 2023. ومن المتوقع أن يحكم عليها بالسجن مدى الحياة.

من جانبها، أصدرت عائلة مارغاريت بيانا قالت فيه إن "عائلة هاوكي تمر بظروف مؤلمة للغاية"، مطالبة الجميع باحترام خصوصيتها.

وأكدت العائلة: "نصلي من أجل ملائكتنا الصغار.. ونحاول دعم بعضنا في هذا الوقت العصيب.. من فضلكم لا تزيدوا حزننا".

يذكر أن التحقيقات لم تكشف ما إذا كان الأطفال قد ماتوا قبل الحريق أو بسببه، وبهذا الخصوص قال المتحدث باسم شرطة المنطقة كول بلانش: "ستكشف التحقيقات القادمة هذه الجزئية، بمساعدة الطب الشرعي".