زلزال اليابان يخلف 6 قتلى على الأقل

أسفر الزلزال القوي الذي ضرب وسط اليابان في أول أيام العام الجديد عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، إذ أعلنت الشرطة وسلطات مقاطعات في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، انتشال جثث من تحت أنقاض مبان منهارة.

ووقع الزلزال الذي أشارت التقارير الأولية إلى أن قوته 7.6 درجة، الاثنين، مما تسبب في تدمير مبان وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل ودفع السكان في بعض المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة، كما تسبب في موجات بارتفاع متر تقريبا في مناطق على طول الساحل الغربي لليابان وكوريا الجنوبية المجاورة.

وتم إرسال أفراد من الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ، فيما تم إغلاق مطار محلي بعد أن أحدث الزلزال شقوقا في مدرجه.

وأفادت قناة "إن.تي.في" بأن الشرطة في بلدة شيكا بمقاطعة إيشيكاوا أعلنت وفاة رجل مسن بعد انهيار مبنى في البلدة.

ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء عن فريق إدارة الأزمات بمقاطعة إيشيكاوا القول إن 4 أشخاص لقوا حتفهم في المقاطعة، وهم رجل وامرأة في الخمسينيات من العمر وصبي صغير ورجل في السبعينيات من عمره.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الاثنين إنه "من الصعب على فرق البحث والإنقاذ الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا بسبب تعطل الطرق".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إن "الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة لازمة لليابان بعد الزلزال، الولايات المتحدة واليابان باعتبارهما حليفين وثيقين تربطهما صداقة عميقة توحد شعبينا. قلوبنا مع الشعب الياباني في هذا الوقت العصيب".

وقالت الحكومة اليابانية إنها أمرت حتى مساء الاثنين بإجلاء أكثر من 97 ألف شخص في تسع مناطق على الساحل الغربي لجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان. وقضى أولئك من تم إجلاؤهم الليل في مراكز رياضية وصالات للألعاب الرياضية في المدارس، وهي أماكن تستخدم عادة مراكز إجلاء في حالات الطوارئ.