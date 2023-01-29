زلزال يضرب منطقة حدودية بين تركيا وإيران.. وأنباء عن خسائر مادية

ونقل الإعلام الإيراني عن مسؤولي الطوارئ الإيرانيين قولهم إنه جرى إرسال فرق الإنقاذ إلى المنطقة، ووُضعت المستشفيات في حالة تأهب.

وأبلغ مسؤول في خدمات الطوارئ التلفزيون الرسمي أن الجليد يتساقط في بعض المناطق التي ضربها الزلزال وسط درجات حرارة تصل إلى التجمد، فضلا عن انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.