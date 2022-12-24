8 قتلى إثر انفجار ناقلة غاز في جنوب أفريقيا

قُتل 8 أشخاص وأصيب العشرات، اليوم السبت، إثر انفجار ناقلة غاز في جنوب أفريقيا.

وقالت خدمات الطوارئ الجنوب أفريقية، إن "ناقلة غاز علقت، على ما يبدو، تحت جسر انفجرت في جوهانسبرغ، اليوم السبت، مما أدى إلى مقتل 8 وإصابة العشرات وإلحاق أضرار بمبانٍ قريبة".