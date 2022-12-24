8 قتلى إثر انفجار ناقلة غاز في جنوب أفريقيا
حطم الانفجار سقف قسم الطوارئ في مستشفى تامبو ميموريال في العاصمة جوهانسبرغ، ودمر منزلين وعدة سيارات
قُتل 8 أشخاص وأصيب العشرات، اليوم السبت، إثر انفجار ناقلة غاز في جنوب أفريقيا.
وقالت خدمات الطوارئ الجنوب أفريقية، إن "ناقلة غاز علقت، على ما يبدو، تحت جسر انفجرت في جوهانسبرغ، اليوم السبت، مما أدى إلى مقتل 8 وإصابة العشرات وإلحاق أضرار بمبانٍ قريبة".
وحطم الانفجار سقف قسم الطوارئ بمستشفى تامبو ميموريال، ودمر منزلين وعدة سيارات، وتسبب في إصابة بعض المارة.
واشتعلت النيران في الناقلة وهي تحت جسر منخفض الارتفاع، لكن المتحدث باسم خدمات الطوارئ "وليام نتلادي" قال إن التحقيقات جارية.