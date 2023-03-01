قتلى وجرحى بتصادم قطارين شمال اليونان

قالت السلطات في شمال اليونان إنها تساعد عشرات الركاب المصابين في تصادم قطارين وخروجهم عن القضبان في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وتداولت تقارير محلية أنباء عن وجود عدد من القتلى والجرحى نتيجة الحادث، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.