بعد حلقة عن "المحتوى الهابط".. استهداف مكتب فضائية عراقية بقنبلة يدوية

وقالت القناة في بيان إن "مسلحين مجهولين رموا قنبلة يدوية أمام مقر للقناة، ما أثار هلعاً لدى العاملين في المكتب".

ولم يُسجل أي أضرار مادية أو بشرية، كما أن القنبلة لم تنفجر، إذ شوهدت وهي ملقاة قرب الباب الرئيس للقناة.