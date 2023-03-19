"حلم بالزلزال" يقتل فتاة في تركيا

في تجلٍ للآثار النفسية المدمرة للزلزال الكبير الذي ضرب ولايات تركية وشمال سوريا مطلع فبراير الماضي، أقدمت فتاة على الانتحار قفزا من شرفة منزلها بعدما حلمت بوقوع زلزال.

ووفق تقارير إخبارية، استيقظت الشابة التركية عائشة غولهان جيلر في ليلة 14 آذار/ مارس الحالي، من نومها وهي تصرخ ظنًا أن هناك هزة ارتدادية.

وذكرت والدة الفتاة أنها ركضت مذعورة إلى شرفة المنزل وقفزت من الطابق الثاني.