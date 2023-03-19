"حلم بالزلزال" يقتل فتاة في تركيا
في تجلٍ للآثار النفسية المدمرة للزلزال الكبير الذي ضرب ولايات تركية وشمال سوريا مطلع فبراير الماضي، أقدمت فتاة على الانتحار قفزا من شرفة منزلها بعدما حلمت بوقوع زلزال.
ووفق تقارير إخبارية، استيقظت الشابة التركية عائشة غولهان جيلر في ليلة 14 آذار/ مارس الحالي، من نومها وهي تصرخ ظنًا أن هناك هزة ارتدادية.
وذكرت والدة الفتاة أنها ركضت مذعورة إلى شرفة المنزل وقفزت من الطابق الثاني.
وبحسب موقع "العربية" نت، ركضت والدة عائشة خلفها في محاولة لتهدئتها ولم يخطر ببالها ما ستفعله ابنتها بنفسها، لتجدها أسفل المبنى على أرضية إسمنتية ملطخة بالدماء.
وأوضحت الوالدة أنها استنجدت بالجيران، وهرعت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث في وقت قصير، حيث نقلت الفتاة إلى المستشفى بعد أن قدمت الإسعافات الأولية، ولكن على الرغم من كل التدخلات، فقد توفيت الفتاة.
وقالت الأم لطفية جيلر لوسائل الإعلام المحلية، إن ابنتها كانت تخشى باستمرار من الزلازل. وتابعت: "كنا نقيم في نفس الغرفة في ذلك اليوم. كانت الساعة نحو 3.30 صباحًا يوم الثلاثاء.. استيقظت ابنتي عائشة فجأة وهي تصرخ: "أمي، هناك زلزال، فلنخرج".
وتابعت الأم: "لم أستطع فهم ما حدث. عندما نظرت من الشرفة كانت ابنتي ميتة. ناديت الجيران وذهبت مسرعة إلى المكان الذي سقطت فيه ابنتي. وفقدت الوعي".
ونفت الأم جيلر وجود مشاكل لابنتها مع عائلتها، وقالت: "لقد كانت شخصًا محبوبًا في وظيفتها. حدث ما حدث لابنتي مع زلزال 6 شباط/ فبراير. ابنتي لم تنتحر، أعتقد أنها رأت زلزالاً في حلمها وقفزت مذعورة".