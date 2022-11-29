تونس.. شاب يسكب البنزين على عناصر أمن محاولا إحراقهم

هاجم شاب تونسي اليوم الثلاثاء منطقة الأمن في محافظة المنستير الساحلية، وقام بسكب البنزين على عناصر من الأمنيين محاولا إحراقهم.

وقال كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي في المنستير، مراد بن صالح، إن الشاب قام اليوم بمهاجمة مركز الأمن في منطقة "منزل حياة" من محافظة المنستير الساحلية.

وأضاف بن صالح، في تصريح لموقع "الصباح نيوز"، أن "تفاصيل الحادثة تفيد بقيام الشاب بالدخول إلى مركز الأمن وسكب البنزين على العناصر الأمنية".

وشدد بن صالح، على أن "عناصر الأمن تدخلوا بسرعة ومنعوا الشاب من إشعال النار"، مضيفا أن "فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني في المنستير تعهدت بالقيام بالتحقيقات اللازمة بناء على تعليمات من النيابة العامة في المنستير".