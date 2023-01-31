فصل شرطي سادس على خلفية وفاة الأمريكي الأسود تايري نيكولز

أعلنت شرطة ممفيس الإثنين، عن فصل عنصر سادس على خلفية التعرّض بالضرب المبرح للشاب الأسود تايري نيكولز، الذي أثارت وفاته صدمة في الولايات المتحدة، في قضية وُجّهت في إطارها تهمة القتل إلى خمسة عناصر.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم الشرطة كيم إيلدر أن العنصر بيرستون هيمفيل "أعفي من الخدمة في بداية التحقيق في وفاة تايري نيكولز مع العناصر الآخرين".

والتحق هيمفيل بالسلك في 2018، وقالت إيلدر إنه أوقف مؤقتا عن العمل "بانتظار صدور نتائج التحقيق الجاري".