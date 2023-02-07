لإغاثة المتضررين من الزلزال.. وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار دمشق

وأعرب الوزير السوري، عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبًا على إرسالها هذه المساعدات التي تأتي "نتيجة للتعاون الكبير، والروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين".

من جهته، قال القائم بالأعمال في سفارة الإمارات بسوريا عبد الحكيم إبراهيم النعيمي، إن "هذه أولى الطائرات التي وصلت من دولة الإمارات محمّلة بمساعدات إنسانية متنوعة مقدمة من الشعب الإماراتي، بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي".

وأشار النعيمي إلى أن طائرة ثانية محمّلة بالمساعدات ستصل سوريا، مبينًا أنه "تم تخصيص 1050 طنًا من المساعدات الإغاثية لسوريا لتجاوز تداعيات الزلزال".