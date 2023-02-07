لإغاثة المتضررين من الزلزال.. وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار دمشق
وصلت إلى مطار دمشق الدولي، اليوم الثلاثاء، طائرة إماراتية محملة بـ 10 أطنان من المساعدات الإنسانية تضم مواد غذائية وبطانيات وخيمًا، لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا فجر الإثنين.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، قوله، إن "هذه الطائرة محمّلة بمواد إغاثية وإنسانية ومستلزمات إنقاذ ستساهم بتخفيف الآثار التي نجمت عن الزلزال، وتجاوز الشعب السوري تداعياته".
وأعرب الوزير السوري، عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبًا على إرسالها هذه المساعدات التي تأتي "نتيجة للتعاون الكبير، والروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين".
من جهته، قال القائم بالأعمال في سفارة الإمارات بسوريا عبد الحكيم إبراهيم النعيمي، إن "هذه أولى الطائرات التي وصلت من دولة الإمارات محمّلة بمساعدات إنسانية متنوعة مقدمة من الشعب الإماراتي، بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي".
وأشار النعيمي إلى أن طائرة ثانية محمّلة بالمساعدات ستصل سوريا، مبينًا أنه "تم تخصيص 1050 طنًا من المساعدات الإغاثية لسوريا لتجاوز تداعيات الزلزال".
وأضاف النعيمي: "نتوجه بالتعازي القلبية إلى الشعب السوري الشقيق، وأُسر الضحايا في هذا المصاب الجلل، ونسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان"، متمني الشفاء العاجل للمصابين جراء الزلزال.
وأوعز رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، بتقديم 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال.
كما أعلنت الإمارات، يوم الإثنين، عزمها إنشاء مستشفى ميداني، وإرسال فريق بحث وإنقاذ وإمدادات إغاثية إلى سوريا، لمساعدتها على تجاوز تداعيات الزلزال.