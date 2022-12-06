اعتقال ياباني اتصل بالشرطة ألفي مرة خلال 9 أيام

ووفق البيان فإن هذا الرجل وصف ضباط الشرطة بالأغبياء ولصوص الضرائب، وطالب بطردهم من عملهم.

وكشفت الشرطة أنها تمكنت من اعتقال المشتبه فيه أخيرًا، وخلال استجوابه اعترف بإجراء المكالمات المسيئة.

وذكرت الشرطة، أنه على الرغم من اعترافه، فلا يزال الدافع وراء سلوكه "غير واضح"، مشيرة إلى أنه وخلال التحقيقات تبين من خلال سجلات هاتفه، أنه مارس هذا السلوك قبل سنوات، ولكنه كثف عمله المسيء في الأشهر الأخيرة.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

من جانبهم تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في اليابان مع الحادثة، حيث انتقد البعض سلوك الرجل، بينما أشاد آخرون بأسلوبه الشفاف في التعبير عن رأيه.

وهاجم أحد المتفاعلين مع الحادثة سلوك الرجل بالقول "بالطبع، هذا سلوك مريع ويقيد من موارد أفراد الشرطة والتي تكون ضرورية لإنقاذ الأرواح، والآن وبعد اعتقالك يمكنك الصراخ عليهم كما تشاء".