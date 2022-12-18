رجل يشنق نفسه "بالخطأ" منهياً حياته بشكل مأساوي
لقي رجل روسي في العقد الرابع من عمره مصرعه في واقعة مروعة، حيث شنق نفسه دون قصد بعد محاولته اقتحام شقته.
وكان الرجل البالغ من العمر 49 عامًا، ويقيم في موسكو، ينزه كلبه، وأثناء عودته ومحاولة دخوله منزله أدرك أنه نسي المفاتيح وتركها داخل شقته.
وحتى يتمكن من دخول منزله، طلب الرجل الإذن من أحد الجيران بالصعود لمنزله وأن ينزل من الشرفة في الطابق الرابع، إلى شقته في الأسفل.
بعد ذلك، تواصل الرجل مع أحد أصدقائه وطلب منه إحضار كابل السيارة، ثم ربطه حول خصره وتسلق الشرفة، بينما أمسك جاره بالطرف الآخر، قبل أن تأخذ الأمور منحى مأساويا، فقد سقط وعلق في الكابل الذي التف حول عنقه بعدما علق في إطار نافذة الطابق الثالث.
ورغم محاولته الطرق على النافذة لمساعدته، لكن أحدا لم يجبه ولم يتمكن من إنقاذ الموقف.
وحدثت الواقعة يوم الخميس الماضي، وكشفت تقارير الشرطة أنه رغم سرعة التواصل بفرق الإنقاذ ومحاولة شاهدي عيان مساعدة الرجل، إلا أنه ظل معلقا والكابل معقود حول عنقه حتى وصلت فرقة الإنقاذ، وباءت محاولات إنقاذه بالفشل قبل إعلان وفاته في موقع الحادث.