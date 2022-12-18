رجل يشنق نفسه "بالخطأ" منهياً حياته بشكل مأساوي

وحتى يتمكن من دخول منزله، طلب الرجل الإذن من أحد الجيران بالصعود لمنزله وأن ينزل من الشرفة في الطابق الرابع، إلى شقته في الأسفل.

بعد ذلك، تواصل الرجل مع أحد أصدقائه وطلب منه إحضار كابل السيارة، ثم ربطه حول خصره وتسلق الشرفة، بينما أمسك جاره بالطرف الآخر، قبل أن تأخذ الأمور منحى مأساويا، فقد سقط وعلق في الكابل الذي التف حول عنقه بعدما علق في إطار نافذة الطابق الثالث.

ورغم محاولته الطرق على النافذة لمساعدته، لكن أحدا لم يجبه ولم يتمكن من إنقاذ الموقف.