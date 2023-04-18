وقعت في الفخ.. ضبط الدبة "JJ4" بعد ارتكابها جريمة قتل

تمكن حراس أحراج في إيطاليا من الإيقاع بالدبة الخطيرة "جاي جاي 4"

عثر حراس أحراج على الدبة "جاي جاي 4" التي قتلت في الخامس من نيسان/أبريل شاباً كان يمارس الهرولة في شمال شرق إيطاليا، وفق ما أعلنت الثلاثاء السلطات المحلية التي أبدت رغبتها في إخضاع الحيوان للقتل الرحيم.

وهاجمت الدبة الشاب أندريا بابي (26 عاماً) عندما كان يركض في منطقة غابات جبلية بمحاذاة قريته كالديس الواقعة في منطقة ترينتينو.

وأثار مقتل بابي صدمة لدى سكان المنطقة، إذ أعاد إحياء الجدل القائم بين أعضاء المجالس المحلية الذين يرغبون في تقليص عدد الدببة، والمنظمات المدافعة عن حقوق الحيوان.

وبهدف الإمساك بالدبة "جاي جاي 4"، استخدم حراس الأحراج بدايةً أجهزة استشعار صور لتحديد موقعها، ثم نصبوا لها فخاً أسطوانياً يحوي طُعماً. فوقعت الدبة في الفخ مع اثنين من صغارها يبلغان سنتين وجرى إطلاقهما في ما بعد.