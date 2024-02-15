مصرع ضابط عراقي وعائلته إثر حادث سير مروع (صور)‎

لقي الضابط العراقي، العميد علي غانم عبود الصالحي وزوجته وابنه وابنته، مصرعهم جميعًا، اليوم الأربعاء، إثر حادث سير مروع جنوب البلاد.

وأظهرت صور من مكان الحادث، سيارة أجرة صفراء اللون متضررة بالكامل بعد اصطدامها بقوة مع شاحنة كبيرة، بينما تمت تغطية جثث الضحايا في الموقع الذي حضرت إليه فرق الإسعاف والدفاع المدني.