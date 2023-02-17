الشرطة البلغارية تعثر على جثامين مهاجرين داخل شاحنة
قال مسؤولون، اليوم الجمعة، إن 18 شخصًا على الأقل، بينهم طفل، عثر عليهم ميتين داخل شاحنة كانت متروكة بالقرب من العاصمة البلغارية صوفيا.
وقالت وزارة الداخلية البلغارية في بيان إن "الشاحنة كانت تنقل أخشابًا وتحمل مهاجرين غير شرعيين مختبئين في مقصورة"، مضيفة أنه "تم العثور على الشاحنة بالقرب من قرية لوكورسكو".
وقال وزير الصحة البلغاري أسين ميدجيديف، إن "34 مهاجرًا، بينهم 5 أطفال، نقلوا إلى المستشفيات في صوفيا، بعضهم في حالات حرجة لكن مستقرة".
وقالت وزارة الداخلية إن "الشرطة تسعى إلى التعرف على سائقي الشاحنة الهاربين".
وتقع بلغاريا على طريق يستخدمه المهاجرون من الشرق الأوسط وأفغانستان لدخول الاتحاد الأوروبي.
وفي 2015، ألقي القبض على 3 من سائقي الشاحنات البلغاريين واتهموا فيما بعد في واقعة مقتل 71 مهاجرًا عثر عليهم ميتين بالقرب من طريق سريع في النمسا.
وفي ديسمبر/كانون الأول، منعت النمسا وهولندا، بلغاريا من دخول منطقة "شنغن" التي لا تتطلب جوازات سفر بسبب مخاوف تتعلق بالأمن وسيادة القانون، لكن البلاد تعتزم محاولة العودة مرة أخرى هذا العام.