الشرطة البلغارية تعثر على جثامين مهاجرين داخل شاحنة

قال مسؤولون، اليوم الجمعة، إن 18 شخصًا على الأقل، بينهم طفل، عثر عليهم ميتين داخل شاحنة كانت متروكة بالقرب من العاصمة البلغارية صوفيا.

وقالت وزارة الداخلية البلغارية في بيان إن "الشاحنة كانت تنقل أخشابًا وتحمل مهاجرين غير شرعيين مختبئين في مقصورة"، مضيفة أنه "تم العثور على الشاحنة بالقرب من قرية لوكورسكو".