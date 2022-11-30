الكونغو.. ابتلع 81 غرامًا من الذهب لسرقته.. ولكن؟

حاول موظف يعمل في أكبر مناجم التعدين بالكونغو، سرقة قطع من الذهب من خلال بلعها، لكن في أثناء مروره من البوابه الخارجية لمبنى المنجم، كشفه جهاز الليزر وأطلق إنذارًا.

ووفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن الموظف الذي يعمل في منجم "كيبالي جولد" لتعدين الذهب بالكونغو، تناول 81 غرامًا من الذهب، لكن تم إلقاء القبض عليه بعد انطلاق إنذار بوابة المبنى، ليتم نقله إلى المستشفى، حيث أجرى الأطباء فحصًا بالموجات الصوتية، الذي أظهر قطع الذهب في أمعائه.

وأجرى الأطباء للموظف عملية جراحية، لاستعادة المسروقات التي وجدت لنفسها مكانًا في أمعائه.

وغرد موقع mines.cd المختص بأخبار صناعة التعدين في صفحته الرسمية على توتير حول الحادثة بالقول "حاول موظف في منجم "كيبالي جولد" تهريب 81 غرامًا من الذهب، وفي أثناء محاولته الهروب، اكتشفه ليزر بوابة المبنى فأطلق إنذارًا، وعندما نُقل الموظف إلى المستشفى لفحصه، ظهر الذهب في صور الموجات فوق الصوتية واضحًا في أمعائه".