المغرب.. فنان مسرحي يحرق نفسه أمام وزارة الثقافة

من جهتها، قالت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية إنها أخذت علماً بـ"الحادث المؤسف"، صباح الاثنين، حيث أقدم شخص على إضرام النار في جسده أمام الباب الرئيسي للوزارة – قطاع الثقافة.

وعبّرت الوزارة، في بيان لها، عن أسفها العميق لهذا "الحادث المأساوي"، موردة أنها تتمنى الشفاء العاجل لهذا المواطن، الذي نقل لتلقي العلاجات بالمستشفى الجامعي ابن سينا في الرباط.

وأعلنت تضامنها الكامل مع الفنان وأسرته، "جراء ما حدث، مهما كانت الظروف والخلفيات والدوافع وراء هذا الحادث".