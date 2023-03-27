المغرب.. فنان مسرحي يحرق نفسه أمام وزارة الثقافة
أضرم فنان مسرحي مغربي النار في جسده، اليوم الاثنين، أمام مقر وزارة الثقافة في العاصمة الرباط.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشخص الذي أقدم على إحراق جسده هو الفنان المسرحي أحمد جواد، حيث كان هذا الأخير قد خاض احتجاجاً منذ مدة أمام الوزارة ضد ما يعتبره "إقصاء وتهميشاً له".
من جهتها، قالت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية إنها أخذت علماً بـ"الحادث المؤسف"، صباح الاثنين، حيث أقدم شخص على إضرام النار في جسده أمام الباب الرئيسي للوزارة – قطاع الثقافة.
وعبّرت الوزارة، في بيان لها، عن أسفها العميق لهذا "الحادث المأساوي"، موردة أنها تتمنى الشفاء العاجل لهذا المواطن، الذي نقل لتلقي العلاجات بالمستشفى الجامعي ابن سينا في الرباط.
وأعلنت تضامنها الكامل مع الفنان وأسرته، "جراء ما حدث، مهما كانت الظروف والخلفيات والدوافع وراء هذا الحادث".
وأوضحت في بيان أن "الأمر يتعلق بموظف متعاقد بمسرح محمد الخامس بالرباط، أحيل إلى التقاعد في أكتوبر 2021، يتمتع بجميع حقوقه المكفولة له بحكم القانون، ويشتغل في الوقت نفسه في الفن المسرحي".
وأضاف البيان أن "الشخص المذكور سبق أن تقدم بطلب شراء عروض مسرحية، وقد تمت الموافقة على طلبه، حيث قامت الوزارة بشراء عرضين مسرحيين سنة 2022".
وأشار إلى أنه "تمت الموافقة على شراء عرض مسرحي برسم 2023، وسبق أن قدم هذه العروض بكل من مدينتي مشرع بلقصيري وسلا".
وأكدت الوزارة أنها تتابع حالة الفنان المذكور، لحظة بلحظة، إذ تم إيفاد مسؤول في قطاع الثقافة لتتبع حالته الصحية بالمستشفى.