بعضهم من سوريا.. مصرع 3 مهاجرين وفقدان 12 إثر غرق قاربهم قبالة اليونان

أعلنت السلطات اليونانية، يوم الثلاثاء، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم ويُعتقد أن أكثر من 12 آخرين في عداد المفقودين جراء غرق ثاني قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل البلاد خلال الأسبوع الجاري.

وذكر خفر السواحل أنه تم إنقاذ 19 شخصًا في عملية بدأت في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، بعد رصد قارب مطاطي على صخور قبالة ساحل جزيرة ليسبوس بالقرب من تركيا.

وأوضحت السلطات أنه تم نقل عشرة أشخاص على الأقل إلى مستشفى. ويعاني بعضهم من انخفاض في درجة حرارة الجسم بسبب الطقس البارد وتساقط الثلوج في الكثير من مناطق اليونان خلال الأسبوع الحالي.