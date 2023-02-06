فيسبوك يتدخل وينقذ حياة شخصين من الانتحار في الهند
تمكنت شركة فيسبوك من التدخل في الوقت المناسب وإنقاذ حياة شخصين شارفا على الانتحار في الهند.
كشفت السلطات الهندية، أنه بفضل اتفاقية بين "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، وشرطة ولاية أوتار براديش الهندية، تم إنقاذ شخصين على الأقل من الانتحار.
فمن خلال تتبع المنشورات ومقاطع البث المباشر، تمكنت منصة التواصل الاجتماعي من التواصل مع شرطة الولاية الهندية واحباط محاولتي انتحار في أسبوع، احداهما تعود لفتاة جامعية من منطقة " أمبيدكار نجر"، كشفت عبر إنستغرام خطتها للانتحار ونشرت صورة يوم الجمعة تُظهر فيها الحبوب التي تنوي استهلاكها تنفيذا لخطتها.
سرعان ما تتبعت الشركة المنشور، وأخطرت شرطة الولاية الهندية بكل تفاصيل عنوان وهوية الفتاة، وبالفعل تمكنت الشرطة من الوصول لمكان الفتاة خلال 15 دقيقة ونجحت في إقناعها بالعدول عن قرارها وأنقذت حياتها.
وفي حالة أخرى في نفس الأسبوع، رصدت منصة التواصل الاجتماعي مقطع بث مباشر لرجل من مدينة "غازي آباد"، يستعد لشنق نفسه في مروحة السقف بغرفته ويستعرض خطته عبر الفيديو، بينما تمكنت الشركة من تنبيه الشرطة في الوقت المناسب وتم منعه من الانتحار خلال 13 دقيقة فقط.
كشفت التقارير أن الرجل كان قد خسر عشرات الآلاف من الأموال، مما ساهم في شعوره باليأس، مقررا إنهاء حياته.
وبجانب هاتين الحالتين، نجحت جهود فيسبوك في إحباط أكثر من 10 محاولات انتحار في الولاية الهندية حتى الآن.
وحسبما صرح مسؤولو الشرطة بالولاية الهندية، تأتي تلك الجهود وفقا لاتفاقية بين الشركة الام لفيسبوك وشرطة ولاية أوتار براديش الهندية، تنص على ضرورة سرعة الشركة بالتحرك وتنبيه شرطة الولاية من خلال الهاتف أو البريد الإلكتروني في حال نشر أي شخص شيئا يتعلق بإيذاء النفس أو الانتحار، سواء على فيسبوك أو إنستغرام.