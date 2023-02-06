فيسبوك يتدخل وينقذ حياة شخصين من الانتحار في الهند

تمكنت شركة فيسبوك من التدخل في الوقت المناسب وإنقاذ حياة شخصين شارفا على الانتحار في الهند.

كشفت السلطات الهندية، أنه بفضل اتفاقية بين "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، وشرطة ولاية أوتار براديش الهندية، تم إنقاذ شخصين على الأقل من الانتحار.

فمن خلال تتبع المنشورات ومقاطع البث المباشر، تمكنت منصة التواصل الاجتماعي من التواصل مع شرطة الولاية الهندية واحباط محاولتي انتحار في أسبوع، احداهما تعود لفتاة جامعية من منطقة " أمبيدكار نجر"، كشفت عبر إنستغرام خطتها للانتحار ونشرت صورة يوم الجمعة تُظهر فيها الحبوب التي تنوي استهلاكها تنفيذا لخطتها.