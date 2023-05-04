الأردن.. 3 وفيات بحادث تصادم في "وادي رم"
أسفر حادث تصادم بين حافلتين ومركبة في منطقة وادي رم، اليوم الخميس، عن تسجيل 3 وفيات من جنسية أجنبية، و7 إصابات، بحسب ما ذكرت مديرية الأمن العام.
وقالت المديرية في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وقع حادث تصادم بين حافلتين ومركبة في منطقة وادي رم مساء اليوم ونتج عن الحادث (3) وفيات من جنسية أجنبية و(7) إصابات، تم إسعافهم وجميعهم قيد العلاج".
ووادي رم هو وادٍ يقع جنوب الأردن على بعد 250 كيلو مترا جنوب العاصمة عمان، و70 كيلومترا شمالي مدينة العقبة الساحلية بالقرب من الحدود الأردنية السعودية.