الأردن.. 3 وفيات بحادث تصادم في "وادي رم"

أسفر حادث تصادم بين حافلتين ومركبة في منطقة وادي رم، اليوم الخميس، عن تسجيل 3 وفيات من جنسية أجنبية، و7 إصابات، بحسب ما ذكرت مديرية الأمن العام.

وقالت المديرية في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وقع حادث تصادم بين حافلتين ومركبة في منطقة وادي رم مساء اليوم ونتج عن الحادث (3) وفيات من جنسية أجنبية و(7) إصابات، تم إسعافهم وجميعهم قيد العلاج".