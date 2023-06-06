حريق ضخم يطال مخزنًا في بازار طهران الكبير بإيران

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق ضخم بمخزن للغراء في منطقة "سيد والي" التجارية الواقعة في بازار طهران الكبير.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء وخدمات السلامة في بلدية طهران إن "رجال الإطفاء يعملون على احتواء هذا الحريق الكبير نسبيًّا".

وأضاف سيد جلال أنه عند نحو الساعة الـ10:00 صباح اليوم الثلاثاء، تم الإبلاغ عن حريق في النظام 125 في سيد فالي بازار.

وأوضح أن رجال الإطفاء رصدوا حريقًا في مستودع غراء، وهم يعملون على إخماد النيران.