كيف تسببت وجبة سمك ببتر أطراف سيدة أمريكية؟

فقدت سيدة أمريكية تدعى لورا باراخاس، أطرافها الأربعة بعد تناولها وجبة سمك غير مطهية جيداً، في واقعة مأساوية بدأت بتحول يديها وقدميها إلى اللون الأسود، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

وحسب الصحيفة، أصيبت باراخاس بعدوى بكتيرية، بسبب عدم طهي سمك من نوع "تيلابيا" المعروف في عالمنا العربي بسمك البلطي، بشكل جيد بعد شرائه من السوق.

ومن أجل إنقاذ حياتها، أجبرت السيدة على الخضوع لعملية بتر لأطرافها، بعد أن أمضت نحو شهر ونصف في المستشفى وهي تكافح العدوى القاتلة.