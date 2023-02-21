ضبط شخصين في السعودية تشاجرا على أفضلية السير

ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، القبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو وهما يتشاجران بسبب خلاف وقع بينهما على أفضلية السير على أحد الطرق العامة.

وأصدر الأمن العام السعودي بيانًا أشار فيه إلى المشاجرة، والقبض على الشابين، وإحالتهما إلى النيابة العامة عقب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكد البيان الرسمي المنشور عبر حساب الأمن العام على "تويتر"، أن سبب المشاجرة خلاف بين الشابين اللذين لم يتم الكشف عن هويتهما، على أفضلية السير.

ووفقًا للبيان، فإنه جارٍ القبض على من وثَّق ونشر الفيديو لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة.