عشرات القتلى من الأفغان في زلزال تركيا
قال مصدران من رابطة المواطنين الأفغان في تركيا، الثلاثاء، إن الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا قُتل فيه ما بين 70 و 100 مواطن أفغاني في مدينة أنطاكيا جنوب هذا البلد.
ونقلت وكالة أنباء "هرات نيوز" الأفغانية عن مصدرين آخرين من القنصلية الأفغانية في تركيا، إن ما يقرب من 200 أسرة من المواطنين الأفغان تضررت في هذا الزلزال.
وبحسب هذه المصادر، فإن العدد الدقيق للمواطنين الأفغان غير معروف حتى الآن بسبب نقص وثائق الإقامة، مشيرين إلى أن "بعض هذه العائلات هم مواطنون تركمان في أفغانستان يعيشون في هذه الأجزاء منذ عقود".
وفي سياق متصل، قال موقع إذاعة "صوت أمريكا" بالنسخة الأفغانية، إن عشرات الأفغان لقوا حتفهم في جنوب تركيا التي تضررت بشدة جراء الزلزال الذي وقع يوم الإثنين.
وقال فايز تركمان، وهو مواطن أفغاني في تركيا، لصوت أمريكا إن 70 أفغانيًا قُتلوا في هذا الزلزال، وما زال هناك عدد آخر في عداد المفقودين تحت الأنقاض.
ووفقًا لما قاله، إن أكثر من 70 ألف أفغاني في 10 مدن متضررة يعيشون في تركيا، كما تم تدمير ما يقرب من 100 منزل أفغاني.
وقال مواطن أفغاني آخر، يدعى "عبيد الله أسلم خان"، إن حوالي 100 أفغاني قُتلوا في الزلزالين الأخيرين، مضيفًا أن العديد من الأفغان أصيبوا في المنطقة الخالية.
وأعلن وزير الصحة التركي فخرالدين قوجه ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 5434 قتيلًا و31 ألفًا و777 مصابًا، تسابق فرق الإنقاذ الزمن لانتشال الضحايا والعالقين تحت أنقاض الأبنية التي دمرها زلزال تركيا وسوريا.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالين بقوة 7.8 و 7.5 درجة بمقياس ريختر هز منطقة غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا وشمال سوريا.
وهذا على الرغم من أن المناطق المتضررة من الزلزال شهدت، يوم الثلاثاء، أكثر من 20 هزة ارتدادية بقوة 4 درجات أو أكثر على مقياس ريختر.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حالة الطوارئ في 10 مقاطعات في جنوب شرق البلاد تضررت من الزلزال، يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن "حالة الطوارئ ستستمر 3 أشهر".
وقال الرئيس التركي إن الحكومة سترسل أكثر من 50 ألف عامل إغاثة إلى المناطق المتضررة من الزلزال، وخصصت حوالي 5.3 مليار دولار لمساعدة الضحايا.
وتقع تركيا في واحدة من أكثر مناطق الزلازل نشاطًا في العالم، وفي زلزال، العام 1999، الذي بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر، قتل 17 ألف شخص في تركيا.
وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تسبب زلزال في تركيا بمقتل 116 شخصًا وإصابة أكثر من 1000 آخرين.