عشرات القتلى من الأفغان في زلزال تركيا

قال مصدران من رابطة المواطنين الأفغان في تركيا، الثلاثاء، إن الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا قُتل فيه ما بين 70 و 100 مواطن أفغاني في مدينة أنطاكيا جنوب هذا البلد.

ونقلت وكالة أنباء "هرات نيوز" الأفغانية عن مصدرين آخرين من القنصلية الأفغانية في تركيا، إن ما يقرب من 200 أسرة من المواطنين الأفغان تضررت في هذا الزلزال.

وبحسب هذه المصادر، فإن العدد الدقيق للمواطنين الأفغان غير معروف حتى الآن بسبب نقص وثائق الإقامة، مشيرين إلى أن "بعض هذه العائلات هم مواطنون تركمان في أفغانستان يعيشون في هذه الأجزاء منذ عقود".