أرجنتينية تفقد 4 أطفال بسبب تجديدات منزلية

فقدت أرجنتينية أطفالها الأربعة في واقعة مأساوية، بعد انهيار سقف المنزل على غرفتهم.

وتسبب ما يصل إلى 5 أطنان من الحصى والركام في سحق 4 أطفال حتى الموت عقب انهيار سقف المنزل على غرفتهم، وسرعان ما لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

وحسب ما ورد، كان التوأمان "بنيسيو" و"نواه نيسي" (4 أعوام) نائمين، و"سانتينو هارودي" (10 أعوام) و"لورينزو ديل ريو" (6 أعوام) يلعبان بهاتفيهما عندما انهار سقف المنزل في مدينة بوينس آيرس يوم الإثنين الماضي.

وقالت الأم المنكوبة باميلا نيسي (37 عاما)، إن حبيبها دانيال لوبيز، والذي يعمل عامل بناء، كان يجري عدة تجديدات لتوسيع منزله وألقى بركام ومواد بناء ثقيلة على سطح المنزل قبل ساعات من انهيار السقف.

وأوضحت الأم أنها وأبناءها انتقلوا لمنزل دانيال قبل أسبوعين فقط من حدوث الواقعة المروعة.