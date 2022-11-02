وكالة: غرق سفينة شحن إيرانية في مياه الخليج العربي

أفادت وكالة أنباء إيرانية نقلا عن مسؤول إيراني، الأربعاء، بغرق سفينة تحمل شحنة من الفواكه والخضراوات، في مياه الخليج العربي الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن رئيس الاتحاد الوطني للمنتجات الزراعية في إيران رضا نوراني، قوله إن "سفينة إيرانية تحمل 17 حاوية فواكه وخضراوات غرقت الليلة الماضية على بعد 7 أميال من ميناء الشارقة الإماراتي في مياه الخليج العربي".

وأضاف نوراني أن هذه السفينة المسماة "سيلف دو" غادرت ميناء لنجه في محافظة هرمزجان جنوب إيران متجهة إلى الشارقة في الإمارات في الساعة الخامسة من صباح أمس الثلاثاء وغرقت بالقرب من ميناء الشارقة، في مساء ذات اليوم.

وكشف المسؤول الإيراني عن إنقاذ طاقم هذه السفينة المكون من 7 أشخاص، مبيناً أن سفينة قريبة هرعت لإنقاذ جميع أفراد الطاقم.

وبحسب نوراني، فإن قيمة السفينة تبلغ 65 مليار تومان (1.95 مليون دولار) إلى جانب قيمة حمولتها البالغة نحو35 مليار تومان (1.5 مليون دولار).

ولفت إلى أن "15 شركة مصدرة اعتادت نقل هذه البضائع إلى الإمارات، حيث يتم إعادة تصديرها في بعض الأحيان إلى دول أخرى".