غرق 5 أطفال داخل خزان مياه في معبد في الهند

ونقل تقرير القناة عن الشرطة المحلية قولها، إنه يجري التحقيق في الحادث الذي وقع أثناء ممارسة طقوس، وأضافت أنه عُثر على جثث الضحايا الخمس، ولم تتوفر أي تفاصيل عن طبيعة الطقوس.

ويوم الخميس الماضي، لقي ما لا يقل عن 35 شخصاً مصرعهم وأصيب 16 آخرون عندما انهار سقف داخل معبد في ولاية ماديا براديش وسط البلاد.

وقع الحادث في مدينة إندور أثناء تجمع الزوار للاحتفال بمهرجان رام نافامي الهندوسي.