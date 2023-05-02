اقتحام وتخريب مقر وكالة بنكية مغربية في فرنسا

أقدم متظاهرون على تخريب وتدمير محتويات مقر وكالة بنكية تابعة لمصرف ”التجاري وافا بنك” بمدينة ليون الفرنسية، وعمدوا إلى اقتحامها وإتلاف محتوياتها.

وقام المخربون بكسر واجهة الوكالة البنكية وحطّموا بابها، قبل أن يشرعوا في تكسير الكراسي وتمزيق الوثائق وبعثرة ملفات الزبائن.

وبينت مصادر مطلعة لصحيفة "هسبريس" المغربية، أن المخرّبين حاولوا فتح الخزنة الحديدية بغرض السطو على الأموال المتوفرة داخل الوكالة البنكية، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.

وقام المقتحمون بتكسير واجهة الشباك الأوتوماتيكي، وتخريب الشاشات وأبواب المكاتب، وتحطيم مختلف الأجهزة المتوفرة داخل الوكالة.

وصعد مقتحمو الوكالة البنكية إلى الطابق الأول، وواصلوا تكسير الطابعات وتحطيم بعض الأجهزة والمعدّات، إضافة إلى العبث بمحتويات الخزانات التي تحتوي على عدد من الملفات.