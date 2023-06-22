وكالة: 209 على الأقل من ضحايا قارب المهاجرين في اليونان باكستانيون

أظهرت بيانات صدرت عن وكالة تحقيقات باكستانية، الخميس، أن هناك ما لا يقل عن 209 باكستانيين من ضحايا قارب كان محملًا بحمولة زائدة وانقلب وغرق في أعالي البحار قبالة ساحل اليونان.

وذكرت البيانات الصادرة عن وكالة التحقيقات الاتحادية الباكستانية، أن 181 شخصًا من باكستان و28 شخصًا من كشمير التي تخضع لإدارة باكستان، كانوا على متن القارب.

وبحسب البيانات، فإن مسؤولين جمعوا عينات حمض نووي من 201 عائلة؛ لمساعدة اليونان في تحديد هوية المفقودين.