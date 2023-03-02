واشنطن.. هبوط اضطراري لطائرة وجرح 7 ركاب بسبب اضطرابات جوية

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن رادار محاكاة أظهر أن الطائرة هوت حوالي 300 قدم على الأقل أثناء الرحلة، بينما كانت عاصفة شديدة تحوم فوق ولايتي تينيسي وكارولاينا الشمالية.

وأشارت إلى أن الطائرة غيرت مسارها وهبطت في مطار دالاس الدولي في الساعة 9:12 مساءً لتفادي العواصف.

وأوضح أحد مستخدمي "تويتر"، الذي قال إن زوجته كانت على متن الطائرة، أن الاضطراب كان مفاجئاً، وأن المصابين لم يرتدوا أحزمة الأمان.