واشنطن.. هبوط اضطراري لطائرة وجرح 7 ركاب بسبب اضطرابات جوية
هبطت طائرة متجهة من تكساس إلى ألمانيا اضطرارياً في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ بسبب اضطرابات جوية شديدة واجهتها، ليل الأربعاء/الخميس؛ ما تسبب بنقل سبعة أشخاص إلى المستشفى.
وكانت الطائرة التابعة لشركة "لوفتهانزا" الألمانية، غادرت مطار أوستن بولاية تكساس وحلقت فوق تينيسي عندما واجهت اضطرابات جوية شديدة.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن رادار محاكاة أظهر أن الطائرة هوت حوالي 300 قدم على الأقل أثناء الرحلة، بينما كانت عاصفة شديدة تحوم فوق ولايتي تينيسي وكارولاينا الشمالية.
وأشارت إلى أن الطائرة غيرت مسارها وهبطت في مطار دالاس الدولي في الساعة 9:12 مساءً لتفادي العواصف.
وأوضح أحد مستخدمي "تويتر"، الذي قال إن زوجته كانت على متن الطائرة، أن الاضطراب كان مفاجئاً، وأن المصابين لم يرتدوا أحزمة الأمان.
وأضاف: "أصيب الأشخاص الذين لم يربطوا أحزمة المقاعد لأن الاضطرابات كانت مفاجئة ولم تكن هناك إشارات لربط حزام الأمان"، مشيراً إلى أن الطائرة "تعرضت كذلك إلى برق وعواصف رعدية".
ولفت ركاب كانوا على متن الطائرة إلى أنها هوت خلال تقديم العشاء للركاب، وأن الطعام وبعض الركاب "طاروا واصطدموا بسقف الطائرة، ما ألحق أضراراً به".
وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وقوع الحادث وأنها ستجري تحقيقاً، قائلة: "تحولت رحلة لوفتهانزا 469 إلى مطار دالاس وهبطت دون وقوع حادث، بعد أن أبلغ الطاقم عن مواجهة اضطرابات شديدة على ارتفاع 37 ألف قدم فوق تينيسي".