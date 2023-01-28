أستراليا.. حالة تأهب بعد فقدان كبسولة مشعة

شهدت أجزاء من ولاية أستراليا الغربية حالة تأهب للخطر الإشعاعي اليوم السبت، بعد أن قالت السلطات إن كبسولة مشعة تستخدم في التعدين فُقدت في أثناء نقلها إلى بيرث عاصمة الولاية.

وأصدرت السلطات في أكبر ولاية أسترالية تحذيرا أمس الجمعة من "خطر مادة مشعة" في عدة مناطق، بينها بيرث.