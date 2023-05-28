مسؤول هندي يفرغ سدا لاسترجاع هاتفه المفقود

أوقفت السلطات الهندية، مسؤولا حكوميا في ولاية تشاتيسجاره بشرق البلاد، بعد أن أمر بإفراغ حوالي مليوني لتر من المياه من أحد السدود لاستعادة هاتفه المحمول الذي أوقعه بالخطأ في السد.

وكان راجيش فيشواس، مسؤول الطعام في منطقة كانكر، يقضي إجازته بالقرب من السد ويحاول التقاط صورة سيلفي عندما سقط هاتفه - بقيمة 100 ألف روبية (1200 دولار) - في السد الذي يبلغ عمقه 4.5 متر.

وحصل المسؤول الهندي الذي صدمه فقدان هاتفه "الثمين" على مساعدة من الغواصين للبحث عنه ولكن بعد فشل جهودهم ، استخدم مضختي ديزل بقوة 30 حصانًا تعملان بشكل مستمر لمدة أربعة أيام لتفريغ السد.