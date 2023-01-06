7 قتلى جراء انفجار أسطوانة غاز منزلي جنوب إيران
لقي 7 أشخاص مصرعهم، بينهم طفلان، فيما أصيب آخر بجروح جراء انفجار أسطوانة غاز في منزل سكني بمدينة "كنارك" التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.
وقال موقع "زاهدان" المحلي إن "أسطوانة غاز انفجرت مساء اليوم الخميس في منزل سكني بمدينة كنارك أسفرت عن مقتل 7 أشخاص، هم: طفلان و3 سيدات ورجلان، وأصيب آخر بجروح".
وتتزايد حالات الوفيات في عدة مدن إيرانية مع دخول فصل الشتاء؛ بسبب حوادث تسرب الغاز في البيوت من جراء وسائل التدفئة المستخدمة، وغياب التهوية، فضلاً عن تسجيل حالات الاختناق بالغازات بسبب غياب شروط السلامة والأمن في الأجهزة المستخدمة.
وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت منظمة الطب الشرعي الإيراني ما وصفتها بـ"إحصائيات مروعة للوفيات بسبب التسمم بالغاز".
ونشرت المنظمة تقريراً عن حالة الوفيات بسبب الاختناق بالغاز، جاء فيه: "في عام 2021 توفي 839 شخصاً بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون في البلاد، من بينهم 631 من الرجال و 208 من النساء".
وأضافت المنظمة أنه "في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام الإيراني الذي ينتهي في 21 مارس 2023، توفي 255 شخصًا بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون في البلاد، من بينهم 189 رجلاً و 66 امرأة، وزادت هذه الإحصائية بنسبة 14.3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".