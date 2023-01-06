7 قتلى جراء انفجار أسطوانة غاز منزلي جنوب إيران

وأضافت المنظمة أنه "في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام الإيراني الذي ينتهي في 21 مارس 2023، توفي 255 شخصًا بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون في البلاد، من بينهم 189 رجلاً و 66 امرأة، وزادت هذه الإحصائية بنسبة 14.3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".