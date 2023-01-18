فرنسا.. كيلوغرام كوكائين داخل علبة معدات إلكترونية
عثر مدير شركة في كامبير، غرب فرنسا، على كيلوغرام من الكوكائين، وهو يقوم بتفريغ علب تحوي معدات إلكترونية، متأتية من حاوية وصلت إلى ميناء لوهافر، أبرز نقطة لدخول الكوكائين إلى فرنسا من أمريكا الجنوبية.
وقال مدير الشركة الذي فضّل عدم ذكر اسمه: "فوجئتُ بسقوط كيلوغرام من الكوكائين أمامي"، ليؤكد بذلك معلومات أوردتها صحيفة "لو تلغرام" اليومية.
وعندما فتح المدير العلبة المستطيلة الملفوفة بكيس أسود، عثر على مسحوق أبيض.
وقال: "اشتبهت في أنها مخدرات لأننا نشاهد حوادث مماثلة عبر التلفزيون"، مشيراً إلى أنّه اتّصل فوراً بمركز الشرطة.
وأوضح أنّ الحاوية التي عبرت ميناء لوهافر كانت محمّلة بمعدات إلكترونية مصنوعة في المكسيك.
وأصبح ميناء لوهافر نقطة الدخول الرئيسية للكوكائين إلى فرنسا من أمريكا الجنوبية. ففي عام 2021، ضُبطت 10 أطنان من المخدرات في 3 ملايين حاوية عبرت الميناء.