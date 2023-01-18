فرنسا.. كيلوغرام كوكائين داخل علبة معدات إلكترونية

عثر مدير شركة في كامبير، غرب فرنسا، على كيلوغرام من الكوكائين، وهو يقوم بتفريغ علب تحوي معدات إلكترونية، متأتية من حاوية وصلت إلى ميناء لوهافر، أبرز نقطة لدخول الكوكائين إلى فرنسا من أمريكا الجنوبية.

وقال مدير الشركة الذي فضّل عدم ذكر اسمه: "فوجئتُ بسقوط كيلوغرام من الكوكائين أمامي"، ليؤكد بذلك معلومات أوردتها صحيفة "لو تلغرام" اليومية.

وعندما فتح المدير العلبة المستطيلة الملفوفة بكيس أسود، عثر على مسحوق أبيض.