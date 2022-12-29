"أنتم مصابون بسرطان الرئة".. مركز طبّي إنكليزي يثير الذعر برسالة معايدة

أثار مركز طبّي في شمال إنكلترا ذعر مرضاه عندما بعث برسالة لكلّ منهم جاء فيها "لقد شُخّصتم بالإصابة بسرطان الرئة"، بدلاً من النص الذي كان يُفترض أن يصلهم ويتضمن تمنيات بأعياد مجيدة، بحسب ما أفادت صحيفة "ذي صن" البريطانية، الخميس.

وبعد ظهر 23 كانون الأول/ديسمبر، تلقى المرضى الذين يتعالجون في هذا المركز الصحي الواقع في أسكيرن قرب مدينة دونكاستر، رسالة نصية عبر هواتفهم تُعلمهم بهذا التشخيص، وتطلب منهم ملء الاستمارة المُناسبة.

وبعد بضع دقائق، تلقّوا رسالة جديدة يعتذر فيها المركز عن الخطأ الذي حصل، ويؤكّد أنّ "الرسالة السابقة أُرسلت بالخطأ".

وقال المركز: "إن الرسالة كان ينبغي أن تكون: نتمنى لكم ميلاداً مجيداً وعاماً سعيداً".