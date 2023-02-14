جزار مصري في قبضة الأمن بعد إعلان لبيع اللحم "بالتقسيط"

وينص عرض الجزار على أن يدفع الزبون مقدمًا 50 جنيهًا، والتوقيع على إيصال أمانة "على بياض"، دون تحديد مبلغ مالي، وتقديم صور من بطاقة الرقم القومي لمحل الجزارة، ودفع مبلغ 20 جنيهًا أسبوعيًا للحصول على كيلو لحمة.

واعترف الجزار أمام المباحث أن الغرض من الفيديو هو زيادة نسبة المشاهدة، مشيرًا إلى أنه لا يبيع اللحم بهذه الطريقة، ولكن الفيديو كان على سبيل المزاح وزيادة التفاعل على صفحته الشخصية على "فيسبوك".

وحررت المباحث محضرًا بالواقعة، وقامت بتحويله إلى النيابة العامة مع المحضر الذي حرر ضده، وتتخذ النيابة العامة الآن الإجراءات القانونية حيال المتهم.